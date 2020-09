Tour de France: Tom Dumoulin a renoncé à ses espoirs de victoire personnelle

8ème étape : Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle : Le Résumé - Tour de France 2020 - 05/09/2020 Première journée pyrénéenne et premières surprises: le Français Nans Peters a conclu une longue échappée dans la 8e étape, samedi, à Loudenvielle, où le Britannique Adam Yates (Mitchelton) a gardé le maillot jaune et Thibaut Pinot perdu ses chances de victoire. Dans la catégorie des favoris, le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, est apparu vulnérable dans Peyresourde, le dernier col du jour. Mais le Slovène Primoz Roglic, le plus à l'aise avec le Colombien Nairo Quintana, n'a pas insisté. Au classement général, Adam Yates, à la peine dans le dernier col, a maintenu sa position. Il a lâché une quarantaine de secondes au Slovène Tadej Pogacar et quelques secondes au Français Romain Bardet, parti dans le final.