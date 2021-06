Tour de France - Tim Merlier extatique après sa victoire dans la 3e étape : "C'est un truc de fou!"

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté lundi la première victoire d'étape belge du 108e Tour de France à Pontivy. "Je n'arrive pas à y croire", s'est exclamé le Flandrien de 28 ans.

"Je vis un rêve. Après le Giro, j'étais déjà très heureux. Mais maintenant, je gagne une étape du Tour, la plus grande course du monde. Je ne peux pas le croire, c'est un truc de fou" a expliqué Tim Merlier au micro de Jérôme Helguers. "C'est définitivement le meilleur moment de ma carrière. C'est vraiment, vraiment un rêve".

►►► À lire aussi : L'énorme coup de gueule de Marc Madiot après l'avalanche de chutes : "Il faut que ça change, sinon on va avoir des morts !"

Tim Merlier a pu compter sur un train impressionnant avant le sprint, qui a été entaché par une chute de Caleb Ewan et Peter Sagan. "C'est le train parfait. Mathieu (Van der Poel, éd.) a dit : 'Je vais emmener le sprint'. 'Tu es fou', ai-je répondu. Mais il aime faire ça, alors oui... Et puis Jasper (Philipsen) a pris le relais. Jonas Rickaert a dit dans les 700 derniers mètres que Jasper devait me dépasser. Une sortie fantastique. Je n'ai eu qu'à sprinter sur 150 mètres. Et quand j'ai regardé derrière moi, je n'arrivais pas à croire qu'il n'y avait personne dans ma roue. À cause de cette chute derrière moi, je pense. J'ai de la chance de ne pas être tombé car c'était de nouveau très nerveux. Mais on a tout le temps veillé à être en tête du peloton."

"On a deux victoires avec l'équipe. On fait 1 et 2 aujourd'hui. On peut déjà être content de notre Tour" termine le Belge.