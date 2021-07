Tour de France : Tiesj Benoot et Victor Campenaerts abandonnent

Tiesj Benoot (Team DSM) a été forcé d'abandonner mercredi lors de la 11e étape du Tour de France. Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) n'a pas non plus survécu au profil d'une des étapes les plus compliquées de cette édition 2021.

Tiesj Benoot a dû renoncer à poursuivre la route alors qu'il entamait la première ascension du Mont Ventoux. Sous une forte chaleur, le coureur belge n'a pas su suivre le rythme du peloton durant une des étapes les plus dure de cette édition 2021.

►►► Retrouvez tous les médias (vidéos, sons, articles) du Tour de France 2011 dans notre carte interactive spéciale

►►► Notre page spéciale Tour de France

Victor Campenaerts a abandonné alors qu'il s'apprêtait à entamer la deuxième montée du Mont Ventoux, prévue dans l'étape du jour. Cette étape crée beaucoup de dégâts parmi le peloton, qui est parti d'emblée rapidement sous une forte chaleur.

Il s'agit du deuxième abandon belge de la journée après celui de Tosh Van Der Sande (Lotto-Soudal). Deux autres coureurs ont également dû abandonner plus tôt dans la journée : l'Allemand Tony Martin (Jumbo-Visma) ainsi que Daniel McLay et Clément Russo (Arkéa-Samsic).