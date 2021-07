Bagarre dans les Pyrénées. Les hommes du classement général n’auront pas utilisé le Col de Pereysourde (13,3 km à 6,9%) et le Col de Val Louron-Azet (6,8% à 7,9%) mais se seront finalement livré une belle bataille dans le Col du Portet (16,4 km à 8,6%), dernière ascension du jour lors de cette 17e étape du Tour de France longue de 178,4 km entre Muret et le Col du Portet. Au sommet de ce dernier col, perché à 2215m d’altitude, c’est le maillot jaune Tadej Pogacar qui a récolté les lauriers au terme d’un joli mano a mano avec ses principaux adversaires Jonas Vingegaard et Richard Carapaz , battus au sprint.

Marqué par plus de 100km de plaine, le début de cette 17e étape a favorisé une échappée de 6 coureurs : Dorian Godon, Lukas Postelberger, Anthony Perez, Danny Van Poppel, Anthony Turgis et Maxime Chevalier.

Un groupe de fuyards qui a complètement explosé dans le col de Val Louron-Azet. Anthony Perez et Dorian Godon ont ainsi pris la poudre d’escampette pour se présenter en tête au pied du Col du Portet. Mais avec à peine 4 minutes d’avance sur un peloton emmené par UAE Emirates, l’espoir était mince de voir un des deux français lever les bras le jour de la fête nationale.

Perez aura finalement résisté jusqu’à 8km de l’arrivée, moment choisi par Tadej Pogacar pour poser une première banderille. Van Aert, Thomas, Porte, Mas et Martin avaient alors déjà cédé. Cette accélération aura la peau d’Alexey Lutsenko, de Ben O’Connor et de Wilco Keldermann.

Toujours aussi à l’aise, Pogacar emmène Vingegaard et Carapaz dans son sillage. Uran emboîte le pas mais craque 600m plus loin. Le Colombien perdra gros ce mercredi. Le Slovène et le Danois se relaient et tentent de faire péter un Carapaz qui grimace de plus en plus. L’Equatorien serre les dents et répond aux différentes attaques jusqu’à 1300m de la ligne. C’est alors à son tour de placer une offensive violente. Vingegaard en fait les frais et perd une vingtaine de mètres. Impressionnant de détermination, le Danois va refaire son retard dans le dernier kilomètre pour revenir sur ses deux compères lors du sprint. Un fondamental que Pogacar maîtrise encore mieux que ses deux compères pour aller décrocher la 5e victoire de sa carrière sur le Tour, la 2e dans ce Tour de France après le contre-la-montre.

Jeudi, nouvelle étape de montagne au programme, la dernière de ce Tour de France 2021. Les coureurs s’élanceront de Pau pour 129,7 km vers Luz Ardiden. Après 80 km de plaine, le peloton devra se mesurer au mythique Col du Tourmalet (17km à 7,4%) et à l’ascension vers Luz Ardiden (13,4 km à 7,5%).