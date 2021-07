Tour de France : Tadej Pogacar " On a fait une erreur mais on a limité la casse "

Après avoir écrasé la concurrence mercredi lors du contre-la-montre, Tadej Pogacar a connu une journée plus compliquée lors de la 7e étape du Tour de France entre Vierzon et Le Creusot (249,1 km). Le Slovène, tenant du titre, a perdu un peu plus de trois minutes sur Mathieu van der Poel, toujours détenteur du maillot jaune.

"On s’est un peu éparpillé, je pense qu’on a fait une erreur", a reconnu Pogacar après la course. "Je suis quand même fier de mon équipe. Dans le peloton, on nous disait que c’était à nous de travailler parce que je suis le plus fort, mais je ne suis pas toujours le plus fort. Il fallait surtout qu’on limite la casse et c’est ce que nous avons réussi à faire."

Avant la première étape de montage samedi, 'Pogi' compte 3 : 43 de retard sur Mathieu van der Poel et 3 : 13 sur Wout van Aert au classement général. "Je sais que van Aert monte très bien et van der Poel aussi, donc il ne faut pas leur laisser dix minutes, c’est dangereux", a ajouté le Slovène.

Malgré une journée difficile, Tadej Pogacar aura limité les dégâts en arrivant dans le même temps que Richard Carapaz, qui l’avait attaqué à 15 km de l’arrivée. Il est également arrivé avec quatre minutes d’avance sur Primoz Roglic, sur qui il compte désormais près de sept minutes d’avance au général.

"Les autres ont souffert aussi, je suis certain que ce n’était pas seulement difficile pour nous. C’était très exigeant, on a pris beaucoup de vent avec mon équipe, donc je ne sais pas ce que nous pourrons faire demain (samedi), peut-être simplement suivre les autres", a-t-il conclu.