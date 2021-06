Tour de France : Soler abandonne à cause de plusieurs fractures, Hirschi incertain pour la suite de la course

1er étape, le résumé : Brest > Landerneau : Victoire de Julian Alaphilippe - Tour de France 2021... Monumental Julian Alaphilippe ! Sorti très loin, à plus de deux kilomètres de l'arrivée dans la redoutable côte de la Fosse aux Loups, le Français a résisté au retour fulgurant de la meute lancée à sa poursuite pour s'imposer au terme d'une 1e étape dantesque et endosser le maillot jaune ! Il s'impose finalement devant Michael Matthews et Primoz Roglic en personne, sorti dans le final mais incapable de revenir sur Alaf.