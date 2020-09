Tour de France : Six semaines d'indisponibilité pour Bauke Mollema qui s'est fracturé le poignet

Alors que le peloton roulait à vive allure sur un parcours accidenté entre Châtel-Guyon et Puy Mary Cantal lors de la 13e étape, la course a été émaillée par une très lourde chute dans un virage. Parmi les victimes, Romain Bardet (qui est reparti mais a finalement abandonné), Nairo Quintana et surtout Bauke Mollema.

Touché au poignet, le vétéran néerlandais n'a pas su repartir et a abandonné dans la foulée. Opéré vendredi soir, il souffre finalement d'une fracture au poignet et sera absent près de six semaines, comme l'a confirmé sa formation, Trek-Segafredo.

Selon Trek-Segafredo, l'opération s'est déroulée "parfaitement". "Le chirurgien et le médecin de l'équipe étaient très contents du résultat de l'opération. Bauke peut retourner à son domicile ce samedi et poursuivre sa revalidation. Nous prévoyons une absence de six semaines et qu'il ne roulera donc plus cette saison", a commenté la formation américaine.