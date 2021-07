Tour de France, Saugrain : "Avec un autre maillot, Morkov aurait battu Cavendish" - 09/07/2021 Nouveau rendez-vous avec notre traditionnel débrief d'après-course ce vendredi au terme de la 13e étape du Tour de France remportée magistralement par Mark Cavendish, désormais co-détenteur du record de victoires d'étapes sur le Tour de France avec Eddy Merckx. "Revenant, phénoménal, surprenant et fort" : voici les adjectifs utilisés par Cyril Saugrain pour définir le Britannique. Notre consultant a également été impressionné par la prestation du poisson-pilote de Mark Cavendish, Michael Morkov, finalement 2e sur la ligne d'arrivée. "S'il avait eu un autre maillot, Morkov aurait-il pu battre Cavendish? Oui. Il a sprinté assis, c'était lui le plus fort aujourd'hui", estime Saugrain. Une nouvelle fois privées de victoires, certaines équipes devront aller à la bagarre samedi. "Je crois que toutes les équipes vont se battre pour s'imposer demain. Le final est très musclé et il faudra avoir de bonnes jambes pour s'imposer. Et les coureurs qui ont de bonnes jambes en ce moment, on les connait."