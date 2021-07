Tour de France : Saugrain après la 17e étape, "on a probablement le podium de Paris dans l'ordre"... Le podium final du Tour de France s'est probablement dessiné ce mercredi lors de la 17e étape entre Muret et le Col du Portet. Une avant-dernière explication dans la montagne dont ont discuté Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain dans notre débrief quotidien. "Je pense qu'on a le podium à Paris et le podium dans l'ordre" affirme notre consultant après la victoire de Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. "On avait encore quelques questions mercredi matin mais l'étape a éclairci le sujet. On a probablement les deux meilleurs au contre-la-montre qui sont 1er et 2e avec Carapaz qui était celui qui aurait pu être en danger samedi mais qui a fait le trou sur ses adversaires directs pour la place sur le podium." Les coureurs français ont animé l'échappée en ce jour de fête nationale dans leur pays avec 4 hommes sur 6 à l'avant. Anthony Perez et Dorian Godon ont résisté jusqu'au Col de Portet où ils auront finalement dû hisser le drapeau blanc. La victoire d'étape file donc encore entre les mains de Français qui n'ont pas exulté depuis le succès de Julian Alaphilippe lors de la journée inaugurale. Peut-on dès lors parler de "défaite nationale", s'interroge Rodrigo Beenkens. "Le mot défaite est peut-être un peu fort", modère Saugrain. "On peut en tout cas dire qu'on n'a pas les résultats escomptés. C'est parti sur les chapeaux de roue avec une belle victoire de Julian Alaphilippe. Les coureurs français ont par la suite un peu pioché, ils ont manqué aussi les bons coups. Je prends l'exemple d'un David Gaudu qui a passé la journée d'hier aux avant-postes et qui vient aujourd'hui échouer à une minute (1:19). Le scénario idéal pour lui aurait été d'être tout frais pour suivre les meilleurs aujourd'hui. Je ne parlerais pas de défaite mais on est en-dessous des objectifs. "