Tour de France : sans Van Aert, Van der Poel et Alaphilippe, on n’aurait jamais eu ces deux premières arrivées !

Les deux premières étapes s’annoncent explosives! Deux arrivées en côte. Et quelles côtes ! La Côte de la Fosse aux Loups ce samedi. Trois kilomètres à 5,7% de moyenne après 194 kilomètres à lutter. Pour se placer. Pour fatiguer les autres. Et le lendemain, dimanche, encore plus fort ! Arrivée au Mur de Bretagne. Deux kilomètres à 6,9% de moyenne après 181 kilomètres.

3 images Van Aert en jaune samedi soir ? Van der Poel et Alaphilippe le veulent tout autant que lui ! © Tous droits réservés

Avec la pandémie et l’Euro, il a fallu changer tout le début du Tour !

Christian Prudhomme ne s’en cache pas. Le patron du Tour et son équipe de traceurs emmenée par Thierry Gouvenou n’auraient jamais commencé ce Tour avec deux étapes pour puncheurs sans la présence des trois fantastiques Van Aert, Van der Poel et Alaphilippe ! Le Tour s’est toujours adapté à son époque. Sa force ! Il a dû revoir son lieu de départ. Initialement, il devait partir de Copenhague au Danemark. Pandémie. Report de l’Euro de foot. La ville de Copenhague a fait savoir qu’elle ne pouvait pas assurer en toute sécurité la logistique de deux grands événements simultanément. Il a donc fallu permuter les villes de Grands Départ 2021 et 2022. Et revoir complètement le début de parcours pour rejoindre celui initialement prévu seulement vendredi dans l’étape du Creusot, à partir du signal d’Uchon. Le Tour s’adapte. Sa force. Et les deux premières arrivées vont nous offrir un spectacle digne des plus grandes classiques !

3 images Le scénario que Mathieu Van der Poel redoute le plus : victoire de Julian Alaphilippe d’un boyau comme ici à Tirreno-Adriatico © LaPresse

Van der Poel en jaune en hommage à son grand-père Raymond Poulidor ?

C’est son plus grand souhait. Porter ce maillot jaune que le papa de sa maman Corinne n’a jamais pu porter ! Et pourtant il s’en est fallu de peu pour que Raymond Poulidor n’endosse le maillot jaune. C’était en Hollande. Le prologue de Scheveningen le long de la mer du Nord. 1973. Raymond Poulidor laisse échapper le maillot jaune pour 80 centièmes. C’est le néerlandais Joop Zoetemelk qui aura cet honneur devant ses supporters. Les deux premières arrivées de ce Tour de France 2021 sont autant d’occasions pour Mathieu Van der Poel de réaliser ce très bel hommage à son grand-père qui s’en est allé l’an dernier ! Ce serait une belle page du cyclisme tout comme une victoire de Julian Alaphilippe pour célébrer sa toute fraîche paternité. Tout comme un succès de Wout Van Aert pour honorer sa toute aussi fraîche tenue noir-jaune-rouge. Avec ces trois fantastiques, on va vibrer. D’autant plus que le poids du maillot du jaune ne sera pas très lourd à porter. Trois jours plus tard, un contre-la-montre individuel de 27 kilomètres devrait remettre les compteurs à zéro !