Tour de France : Sagan perd des points précieux dans la course au maillot vert, tous les classements

Au terme d'un sprint houleux et particulièrement serré, Caleb Ewan a remporté la 11e étape au nez et à la barbe de Peter Sagan, Sam Bennett et Wout Van Aert. Un Slovaque, sanctionné par la patrouille après avoir bousculé le Belge dans l'emballage final, qui a finalement été déclassé et qui perd donc de précieux points dans la course au maillot vert. Vainqueur mardi et finalement 2e aujourd'hui, Bennett s'envole. Confortablement au chaud dans le peloton, Primoz Roglic reste en jaune.

Le classement de l'étape

1. Caleb Ewan (AUS/LOT) les 167,5 km en 4 h 00:01.

(moyenne: 41,9 km/h)

2. Sam Bennett (IRL/DEC) à 0.

3. Wout van Aert (BEL/JUM) 0.

4. Bryan Coquard (FRA/VCC) 0.

5. Clément Venturini (FRA/ALM) 0.

6. Mads Pedersen (DEN/TRE) 0.

7. Luka Mezgec (SLO/MIT) 0.

8. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 0.

9. Oliver Naesen (BEL/ALM) 0.

10. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 0.

11. Matteo Trentin (ITA/CCC) 0.

12. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 0.

13. Anthony Turgis (FRA/TDE) 0.

14. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 0.

15. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 0.

16. Clément Russo (FRA/ARK) 0.

17. Elia Viviani (ITA/COF) 0.

18. Cees Bol (NED/SUN) 0.

19. Daryl Impey (RSA/MIT) 0.

20. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 0.

21. Jan Polanc (SLO/UAE) 0.

22. Daniel Oss (ITA/BOR) 0.

23. Richard Carapaz (ECU/INE) 0.

24. Adam Yates (GBR/MIT) 0.

25. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 0.

26. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 0.

27. Casper Pedersen (DEN/SUN) 0.

28. Jonas Koch (GER/CCC) 0.

29. Nairo Quintana (COL/ARK) 0.

30. Jack Bauer (NZL/MIT) 0.

31. Miguel Ángel López (COL/AST) 0.

32. Primoz Roglic (SLO/JUM) 0.

33. Egan Bernal (COL/INE) 0.

34. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 0.

35. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 0.

36. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 0.

37. Quentin Pacher (FRA/VCC) 0.

38. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 0.

39. Mikel Landa (ESP/BAH) 0.

40. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 0.

41. Damiano Caruso (ITA/BAH) 0.

42. Rigoberto Uran (COL/EF1) 0.

43. Tom Dumoulin (NED/JUM) 0.

44. Marc Soler (ESP/MOV) 0.

45. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 0.

46. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 0.

47. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 0.

48. Romain Bardet (FRA/ALM) 0.

49. Hugo Houle (CAN/AST) 0.

50. Niklas Eg (DEN/TRE) 0.

Le classement général

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 46 h 15:24.

2. Egan Bernal (COL/INE) à 21.

3. Guillaume Martin (FRA/COF) 28.

4. Romain Bardet (FRA/ALM) 30.

5. Nairo Quintana (COL/ARK) 32.

6. Rigoberto Uran (COL/EF1) 32.

7. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 44.

8. Adam Yates (GBR/MIT) 1:02.

9. Miguel Ángel López (COL/AST) 1:15.

10. Mikel Landa (ESP/BAH) 1:42.

11. Richie Porte (AUS/TRE) 1:53.

12. Enric Mas (ESP/MOV) 2:02.

13. Bauke Mollema (NED/TRE) 2:31.

14. Tom Dumoulin (NED/JUM) 3:22.

15. Richard Carapaz (ECU/INE) 3:42.

16. Damiano Caruso (ITA/BAH) 3:42.

17. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3:43.

18. Sergio Higuita (COL/EF1) 6:08.

19. Esteban Chaves (COL/MIT) 12:13.

20. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 15:35.

21. Pierre Rolland (FRA/VCC) 20:46.

22. Warren Barguil (FRA/ARK) 23:51.

23. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 31:25.

24. Sepp Kuss (USA/JUM) 32:01.

25. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 33:57.

26. Gorka Izagirre (ESP/AST) 36:04.

27. Hugh Carthy (GBR/EF1) 36:44.

28. Peio Bilbao (ESP/BAH) 38:47.

29. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 39:05.

30. George Bennett (NZL/JUM) 40:26.

31. Marc Soler (ESP/MOV) 40:38.

32. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 43:43.

33. Romain Sicard (FRA/TDE) 47:09.

34. Wout van Aert (BEL/JUM) 47:46.

35. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 47:46.

36. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 52:12.

37. Daniel Martínez (COL/EF1) 52:33.

38. Rudy Molard (FRA/FDJ) 52:41.

39. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 52:50.

40. Harold Tejada (COL/AST) 53:09.

41. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 54:17.

42. Toms Skujins (LAT/TRE) 55:09.

43. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 55:38.

44. Carlos Verona (ESP/MOV) 55:44.

45. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 56:34.

46. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 58:22.

47. Mikel Nieve (ESP/MIT) 58:24.

48. Bob Jungels (LUX/DEC) 1 h 00:28.

49. Robert Gesink (NED/JUM) 1 h 02:28.

50. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 03:51.

Classements annexes du Tour de France cycliste après la 11e étape courue mercredi entre Châtelaillon-Plage et Poitiers:

Points (général):

1. Sam Bennett (IRL/DEC) 243 pts

2. Peter Sagan (SVK/BOR) 175

3. Bryan Coquard (FRA/VCC) 157

4. Caleb Ewan (AUS/LOT) 155

5. Matteo Trentin (ITA/CCC) 140

6. Wout van Aert (BEL/JUM) 131

7. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 100

8. Michael Morkov (DEN/DEC) 92

9. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 82

10. Cees Bol (NED/SUN) 72

Montagne (général):

1. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 36 pts

2. Nans Peters (FRA/ALM) 31

3. Marc Hirschi (SUI/SUN) 26

4. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 25

5. Toms Skujins (LAT/TRE) 24

6. Quentin Pacher (FRA/VCC) 20

7. Primoz Roglic (SLO/JUM) 18

8. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 14

9. Carlos Verona (ESP/MOV) 14

10. Neilson Powless (USA/EF1) 14

Equipes (général):

1. Movistar 138 h 53:04.

2. Education First à 5:12.

3. Trek 5:27.

4. AG2R La Mondiale 13:22.

5. Jumbo 17:07.

6. Astana 20:14.

7. Ineos 26:07.

8. Bahrain 33:13.

9. Mitchelton 40:10.

10. Arkea - Samsic 1 h 14:06.

11. UAE Emirates 1 h 14:50.

12. Bora 1 h 16:38.

13. Groupama-FDJ 1 h 37:07.

14. Cofidis 1 h 44:15.

15. CCC 2 h 10:18.

16. Vital Concept 2 h 31:34.

17. Deceuninck 2 h 39:11.

18. Israel Academy 3 h 02:12.

19. Sunweb 3 h 08:15.

20. Dimension Data 3 h 29:12.

21. Total Direct Energie 4 h 25:13.

22. Lotto 6 h 11:32.

Jeunes (général):

1. Egan Bernal (COL/INE) 46 h 15:45.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 23.

3. Enric Mas (ESP/MOV) 1:41.

4. Sergio Higuita (COL/EF1) 5:47.

5. Daniel Martínez (COL/EF1) 52:12.

6. Harold Tejada (COL/AST) 52:48.

7. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 03:30.

8. Marc Hirschi (SUI/SUN) 1 h 06:42.

9. Neilson Powless (USA/EF1) 1 h 07:48.

10. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 15:16.