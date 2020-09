Tour de France : Sagan fait la tête, les baroudeurs à la fête, la bagarre slovène

Lors de ce sprint de Poitiers est survenu un des faits polémiques de la semaine : le coup de tête de Peter Sagan à Wout Van Aert . Simple tentative de se frayer un passage selon le premier, acte volontaire qui lui a coûté la victoire selon le deuxième. Le Slovaque n'est plus celui qu'il a été : ça se sent, ça se voit. Plus aucun trait d'humour, plus aucun sourire, que des comportements inhabituels pour le gaillard.

Les baroudeurs ont le sourire

Fini de 'rigoler' ensuite pour les sprinteurs, place à des journées très difficiles pour le peloton. Le moment aussi de voir resurgir deux célèbres questions : Les favoris vont-ils placer un homme à l'avant ? L'échappée va-t-elle aller au bout ?

La douzième étape (entre Chauvigny et Sarran sur 218 kilomètres, soit le plus long parcours du Tour de France 2020), la treizième étape (entre Châtel Guyon et le Puy Mary Cantal) et la quatorzième étape (entre Clermont-Ferrand et Lyon) ont souri aux audacieux, aux baroudeurs qui ont tenté de loin. Un moment appréciable sur les routes de la Grande Boucle, quand quelqu'un d'autre qu'un sprinteur ou qu'un coureur du top 5 au général s'impose.

A Sarran, c'est Marc Hirschi qui a levé les bras. Le Suisse avait déjà terminé à la troisième place et à la deuxième place dans cette édition. Un succès totalement mérité donc pour le coureur de la Sunweb âgé seulement de 22 ans. Un autre jeune à tenir à l'oeil, comme les Tadej Pogacar, Egan Bernal et Remco Evenepoel par exemple.

Au Puy Mary Cantal, un des sites emblématiques de l'Auvergne, c'est le Colombien Daniel Felipe Martinez qui a impressionné. Le coureur moustachu de l'équipe Education First a devancé deux autres échappés : les Allemands Lennard Kämna (Bora) et Maximilian Schachmann (Bora aussi). Un joli sprint en costaud pour parachever une échappée pleine de courage.

A Lyon, un autre coureur Sunweb a donné le sourire à sa formation : Soren Kragh Andersen. Sorti de son groupe d'échappés à trois kilomètres du but, le Danois n'a laissé aucune chance à Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) et à Simone Consonni (Cofidis).

Trois baroudeurs sur la plus haute marche du podium lors de trois belles étapes rythmées.