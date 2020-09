Tour de France : Søren Kragh Andersen se joue des Belges et des échappés à Champagnole

Søren Kragh Andersen - © POOL - BELGA

19ème étape : Bourg-en-Bresse > Champagnole : Victoire de Søren Kragh Andersen - Tour de France... Le Danois Søren Kragh Andersen (Sunweb) a remporté ce jeudi la 19ème étape du Tour de France disputée sur la distance de 166.5 kilomètres entre Bourg-en-Bresse et Champagnole. Pas inquiété, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservé son maillot jaune à 48 heures de l'arrivée à Paris, et à la veille du contre-la-montre individuel de 36.2 kilomètres qui se terminera sur les pentes de La Planche des Belles Filles. Søren Kragh Andersen, qui faisait partie de l'attaque décisive du jour au côté de coureurs du calibre de Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) et Greg Van Avermaet (CCC), s'est débarrassé de ses onze compagnons d'échappée à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Le Slovène Luka Mezgec (Mitchleton-Scott) a remporté le sprint pour la deuxième place devant trois Belges, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen.