Tour de France : Romain Bardet abandonne après sa chute lors de la 13e étape

Suite à sa lourde chute, Romain Bardet ne prendra pas le départ de la 14ème étape demain.



Following his today's crash, Romain Bardet will not start the 14th stage tomorrow.#allezALM pic.twitter.com/qRizthCbQm