Tour de France : Roglic va continuer à se battre - Cyclisme - Tour de France - 30/06/2021 Après sa chute de lundi, le Slovène Primoz Roglic s'est élancé diminué mercredi dans le premier contre-la-montre individuel du Tour 2021. Et à l'issue de cette 5e étape, il a reçu un coup de plus sur la tête, son compatriote Tadej Pogacar l'ayant distancé de 44 secondes. Le leader de la Jumbo-Visma compte désormais 1'48" de retard au général. La différence n'est pas aussi grande que lors du contre-la-montre de La Planche des Belles Filles l'an dernier (1'56"), mais Primoz Roglic voit désormais son compatriote le distancer davantage. Immédiatement après l'arrivée, sans connaître le temps de Pogacar, il a réagi brièvement devant les caméras. "J'espère que mon chrono est assez bon et que Wout van Aert ne me mettra pas en dehors de la limite de temps", a-t-il plaisanté. "J'en ris mais je me sens vraiment mal : mon corps est blessé de partout, ça va néanmoins un peu mieux qu'immédiatement après la chute. J'ai souffert deux jours, je vais continuer à me battre au quotidien, les prochains jours devraient être meilleurs." Roglic doit bien se satisfaire de cette performance. "Pendant un contre-la-montre, on a toujours mal, mais là, je manquais aussi de force à cause de ces blessures. J'ai tout donné, je ne pouvais pas faire plus. Je suis fier de moi et je vais certainement continuer à me battre".