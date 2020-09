Tour de France: Roglic s'attend à une "bataille dans le final" vendredi

Primoz Roglic a passé une journée plutôt calme jeudi malgré une moyenne horaire plutôt élevée lors de la 12e étape du Tour de France. Le leader de la Grande Boucle a terminé bien au chaud dans le peloton à 2 minutes 30 du vainqueur du jour Marc Hirschi. Il s'attend en revanche à plus de bagarre vendredi.

"L'étape du Puy Mary a l'air vraiment difficile, c'est un bon défi. Je ne l'ai pas reconnue. On peut s'attendre à une bataille entre favoris dans le final. Mais pour nous, peu importe, on reste concentré sur nous, notre travail. Beaucoup de choses peuvent se passer. Aujourd'hui on s'attendait à ce qu'une échappée parte dès le début et que ce soit plus facile pour nous. Mais d'autres équipes avaient un autre plan et on a roulé fort toute la journée. A la fin dans les côtes, il fallait être attentif. L'équipe a été forte, je suis content de rester en jaune".

La 13e étape présente un éreintant parcours de moyenne montagne en Auvergne, avec 7 ascensions au programme. "C’est l’étape qui présente le plus de dénivelé positif (4400 m)", relève le directeur de course Thierry Gouvenou à propos du parcours de 191,5 kilomètres qui démarrera de Châtel-Guyon.