Tour de France : Richard Carapaz rappelable en cas de forfait de Bernal

L’équipe Ineos devra-t-elle renoncer à son leader Egan Bernal sur les routes du prochain Tour de France qui démarre le 29 août de Nice ? Le vainqueur sortant de la Grande Boucle a dû quitter le Dauphiné lors de la 4e étape samedi dernier en raison de douleurs au dos. Des problèmes qui semblent persister et qui mettent en doute la participation du Colombien à la prochaine édition du Tour.

Selon la Gazzetta Dello Sport, l’équipe Ineos pense déjà à une solution de repli. Richard Carapaz, vainqueur du dernier Tour d’Italie, est censé défendre son titre au Giro en octobre mais aurait d'ores et déjà été alerté pour remplacer Bernal en cas de forfait de dernière minute.

Ce scénario serait évidemment un gros coup dur pour l’équipe Ineos qui n’a pas du tout brillé sur les routes du Dauphiné. Un ton plus bas que Roglic et que les autres grimpeurs, Bernal semblait tout de même en mesure de disputer la victoire au prochain Tour. Geraint Thomas et Christopher Froome ont eux semblé beaucoup moins prêts à assumer ce rôle de leader. Reste un jeune Pavel Sivakov qui a montré de belles choses mais n’est encore jamais monté sur un podium de Grand Tour.

Carapaz a disputé trois épreuves depuis la reprise. Le Tour de Burgos qu'il a terminé à la 6e place à 2 minutes de Remco Evenepoel, le Tour de Pologne où il a décroché une victoire d'étape avant d'abandonner suite à un chute et le Tour de Lombardie qu'il a conclu à la 13e place.