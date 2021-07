Tour de France : Revivez la victoire de Tadej Pogacar sur la 18ème étape, la dernière en montagne

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), déjà vainqueur au sommet du Col de Portet la veille, a remporté ce jeudi la 18ème étape du Tour de France, la dernière en montagne, disputée entre Pau et Luz Ardiden sur la (courte) distance de 129.7 kilomètres. Il a évidemment conservé le maillot jaune à trois jours de l'arrivée finale à Paris.

►►► Retrouvez tous les médias du Tour dans notre carte interactive spéciale

►►► Tous les classements après la 18ème étape, trois des quatre maillots pour Tadej Pogacar !

►►► Notre page spéciale Tour de France

Tadej Pogacar a contré une attaque de l'Espagnol Enric Mas (Movistar) dans les derniers hectomètres de l'étape et n'a jamais été rejoint. Il a remporté sa troisième victoire d'étape sur ce Tour devant ses rivaux Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), qui occupent respectivement les deuxième et troisième places du classement général. Candidat au podium, le Colombien Rigoberto Uran (EF Education) avait lui craqué dans le Tourmalet, le premier des deux cols au programme de la journée.