Incapable de remonter sur le podium d’un Grand Tour depuis 2017 (2e place au Giro), Nairo Quintana ne visera pas le général lors du Tour de France 2021 qui démarre de Brest ce samedi. A cause des allergies et des blessures, le Colombien n’est pas au meilleur de sa forme et a décidé, en accord avec son équipe, de miser sur les victoires d’étape.

"Comme je ne jouerai pas le général, la préparation est totalement différente des autres années, il y a plus de jours de préparation pour les étapes. Et si je dois perdre 15 ou 20 minutes, on le fera exprès car ça fait partie de la stratégie de chercher à gagner les étapes que nous avons cochées", a expliqué avant le départ Nairo Quintana dont les propos tenus pour Revistamundociclismo sont rapportés par Cyclismactu.net.

"Je ne me sens pas très à l’aise vis-à-vis de la situation car j’ai l’habitude de toujours disputer le classement général. Mais l’important, c’est d’aborder la course avec de la volonté, du courage et l’envie de cibler les étapes qui nous correspondent", a ajouté le leader de l’équipe Arkea-Samsic.

Avec un œil sur Tokyo

La liberté dont Quintana espère bénéficier en perdant du terrain au général pourrait d’ailleurs permettre à Quintana de mettre en ligne de mire un autre objectif. "En prenant les échappées, je peux penser à lutter pour le classement de la montagne. Je suis le dernier Colombien a avoir endossé le maillot à pois en 2013. Ce serait un réel bonheur de pouvoir l’endosser à nouveau."

Cette nouvelle manière d’interpréter la Grande Boucle pourrait par ailleurs se révéler bénéfique en vue des autres objectifs de la saison de Quintana. "Ne pas devoir être tous les jours au Top va me servir pour acquérir tout doucement un bon rythme en vue des Jeux Olympiques. On va essayer de rouler ce Tour en pensant à Tokyo où il y aura un parcours très intéressant qui nous correspond."