Tour de France : Pozzovivo renonce à poursuivre la course

L'Italien Domenico Pozzovivo, blessé, a renoncé à poursuivre le Tour de France au-delà de la 9e étape, a annoncé dimanche soir son équipe NTT Pro Cycling dont il était le leader pour le classement général. Il était 45e du classement à 48:22 de Primoz Roglic dimanche soir.

Le grimpeur italien, 37 ans, souffre d'une blessure à un coude depuis sa chute dans la première étape à Nice.

Pozzovivo était tombé après avoir heurté la main d'un spectateur qui prenait une photo de la course.

"La douleur quotidienne a été incroyable", a réagi le coureur italien, qui participait pour la troisième fois au Tour de France. "Le risque de tomber à nouveau et de causer des dommages encore plus importants est tout simplement trop grand. Je vais maintenant me consacrer à récupérer et ensuite me tourner vers mon prochain objectif qui sera, espérons-le, le Giro (du 3 au 25 octobre, ndlr)."

Cet abandon est le deuxième pour l'équipe sud-africaine qui a déjà perdu samedi le champion d'Europe en titre, l'Italien Giacomo Nizzolo.