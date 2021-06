Tour de France : Pour suivre la course en audio, rendez-vous sur notre radio digitale 'VIVA SPORT'

Pour le Tour de France 2021, la RTBF étend son offre sur le média audio. Chaque jour, de 16h00 à 19h00, vous pourrez écouter une émission entièrement consacrée à la Grande Boucle. Le final de l’étape et l’arrivée en direct, mais aussi le débriefing, les réactions et toutes les analyses dans Complètement Tour (de 18h00 à 19h00).

Cette nouvelle émission sera disponible via la toute nouvelle chaîne de radio digitale 'VIVA SPORT'. Vous trouverez 'VIVA SPORT' sur :

Vous aurez toujours des échos du Tour de France sur la traditionnelle antenne FM de Vivacité. Des points d’infos dans nos journaux et deux fois par heure. Mais les passionnés de vélo trouveront et écouteront une offre bien plus large en basculant sur la radio digitale 'VIVA SPORT'.