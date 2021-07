Tour de France : Pogacar et Poels improvisent une séance de dédicaces dans le peloton - Cyclisme... Maillot jaune, maillot blanc et aussi maillot à pois : Tadej Pogacar aura une nouvelle fois tout raflé sur le Tour de France lors de cette 108e édition. Le Slovène s'est bien évidemment élancé avec la tunique jaune dimanche lors de la 21e étape en laissant les deux autres maillots à ses dauphins Jonas Vingegaard (2e du classement des jeunes) et Wout Poels (2e du classement de la montagne). Le Néerlandais vivait donc ses derniers instants avec le maillot à pois et a tenu à se faire signer cette précieuse tunique par son propriétaire légitime. Une demande plutôt insolite en pleine course qui aura bien fait rire les deux coureurs.