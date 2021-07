Tour de France : Pogacar creuse encore plus l’écart : "La meilleure défense, c’est l’attaque"

Tadej Pogacar a vu le vainqueur du jour, Ben O’Connor, être maillot jaune virtuel du Tour de France jusque dans les derniers kilomètres de la 9e étape, dimanche, vers Tignes. Le Slovène de l’équipe UAE Team Emirates a accéléré dans le final pour sauver son maillot et même le conforter, puisqu’il a pris 32 secondes à Richard Carapaz et à ses autres rivaux. O’Connor est devenu son plus proche poursuivant au général, à 2 : 01.

"C’était une journée très froide", a confié Pogacar. "C’est magnifique ce qu’a fait Ben O’Connor aujourd’hui, chapeau bas à lui. Pendant un moment, j’ai craint de perdre ce maillot jaune. Ce ne serait pas un désastre, mais j’aime ce maillot et je voulais le garder. Donc à la fin, j’ai attaqué, j’ai pu rattraper du temps sur Ben et j’ai encore pris du temps à mes adversaires. Une bonne journée. Et à présent je peux vivre la journée de repos avec le maillot jaune."

L’équipe INEOS a un moment durci la course pour Richard Carapaz. "C’était une journée difficile. C’était très exigeant, notamment en raison de la météo. On pouvait sentir la fatigue dans les jambes. Carapaz s’est probablement senti fort et a attaqué. Je respecte ça et j’ai contre-attaqué. Si je ne le fais pas, les autres vont attaquer tôt ou tard, je serai peut-être en difficulté alors j’ai attaqué. Comme hier, la meilleure défense est l’attaque. Et tout s’est bien passé."

Pogacar "ne comprend pas" pourquoi la capacité de son équipe de contrôler la course pose question. "Qui est plus fort que nous ici ? Nous possédons l’une des plus fortes équipes, mes équipiers fournissent tous les jours un gros effort et je porte le maillot de leader, donc nous sommes la meilleure équipe pour l’instant. Je ne sais pas si nous le serons encore lors des deux prochaines semaines, mais depuis le premier jour, nous sommes au moins parmi les meilleures équipes", a indiqué Pogacar.