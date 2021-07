Quinze étapes qu’il l’attendait ! Pierre Rolland tient enfin sa vengeance sur Stefan Küng. Le sympathique coureur français s’est une nouvelle fois amusé de la différence de niveau entre les deux hommes sur l’épreuve du contre-la-montre. Lors de la 5e étape du Tour de France, Rolland s’était fait rattraper par Küng, parti pourtant 3 minutes après lui lors du premier CLM de la Grande Boucle.

"Pensez-vous qu’un Suisse va (encore) manger un Français ?", avait-il écrit juste avant le départ, faisant référence à l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro.

Une quinzaine de jours plus tard, les deux hommes sont toujours sur les routes du Tour de France au moment d’affronter le second contre-la-montre au programme. Prétendant à la victoire, le champion d’Europe de la spécialité est monté sur son vélo de chrono en matinée samedi pour reconnaître le parcours. Le Français a quant à lui préféré voir le tracé en voiture et a croisé son rival sur les routes qui mènent à Saint-Emilion.

"La vengeance est arrivée", s’est exclamé Rolland au moment de doubler Küng. "Je vais me le faire ! ça y est je t’ai doublé ! Je l’ai eu ! ", a répété plusieurs fois le coureur de B&B Hotels dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.