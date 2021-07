Tour de France : Philippe Gilbert et "ce qu'on ne voit pas à la TV" : "Avec Chris Froome, on a secouru un cyclo en descente !"

Sur les trois semaines que dure le Tour de France, les anecdotes ne manquent pas... et parfois, cela se passe en l'absence de caméras. Après l'arrivée de la 17ème étape mercredi au sommet du Col du Portet, Philippe Gilbert et Chris Froome, arrivés plus d'une demi-heure après le vainqueur Tadej Pogacar, ont été confrontés à une situation assez invraisemblable...

"Dans le Col de Portet, j'ai été énormément encouragé et je remercie les gens pour ça, car ça fait chaud au cœur, a précisé Philippe Gilbert au micro de la RTBF. A trois, avec Rick Zabel et Marco Haller, on a bien pu profiter de l'ambiance. Je peux vous dire qu'il se passe plein de choses dans un col ! Dans la descente, après avoir franchi la ligne d'arrivée, je suivais un cyclo, il a raté un virage et il s'est retrouvé une vingtaine de mètres plus bas. On s'est arrêté pour le secourir avec Chris Froome et Christopher Juul-Jensen. Ce sont des faits qui ne sont pas connus de la presse, mais hier j'ai perdu presque vingt minutes pour aider cet homme ! On a appelé les secours car il était quand même salement amoché. Ce sont des expériences qu'on vit aussi."