Tour de France : Philippe Gilbert est de retour, "J'espère être dans le coup demain"

Samedi, à Brest, Philippe Gilbert prendra le départ de son onzième Tour de France. Sa seule victoire d'étape remonte à 2011, sa meilleure saison. Cette année-là, il s'était emparé du maillot jaune en gagnant la première étape. L'année dernière, notre compatriote avait dû abandonner dès la première étape, à la suite d'une chute. Cette année, il espère enfin mettre un terme à l'année difficile qu'il vient de traverser.

Gilbert était déjà présent la dernière fois le Tour s'est élancé de Brest, en 2008. Outre lui, quatre autres coureurs de l'époque prendront également le départ demain : Alejandro Valverde, Mark Cavendish, Chris Froome et Vincenzo Nibali. "2008, c'était il y a longtemps", soupire le leader de Lotto Soudal. "En soi, peu de choses ont changé. Je cours toujours avec beaucoup de motivation. J'ai de bons souvenirs du départ cette année-là. C'était le début de ma carrière et j'avais obtenu la deuxième place. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais gagner, mais Valverde était juste un peu plus fort."

Le champion du monde 2012 ne s'attend pas pour autant à réitérer cet exploit cette année lors du week-end d'ouverture. "C'est une étape très importante", analyse-t-il. "Beaucoup de choses sont en jeu et le positionnement sera très important. Ce n'est pas comme une classique où vous pouvez anticiper et passer à l'attaque tôt. Dans les 20 derniers kilomètres, ce sera impossible d'attaquer. Tu peux le faire, mais ils te reprendront. Ce sera très rapide. Cela se produira sur cette dernière pente et il faudra alors avoir les jambes."

Julian Alaphilippe, Wout van Aert ou Mathieu van der Poel sont le plus souvent cités parmi les favoris à la victoire d'étape. "Et ajoutez Sonny Colbrelli comme favori", souligne le natif de Verviers.

L'année dernière, l'étape d'ouverture à Nice avait été marquée par de nombreuses chutes, parmi lesquelles celle de Philippe Gilbert. "C'était un premier weekend très nerveux", poursuit-il "Mais c'est toujours comme ça. Tout le monde dans le peloton a un peu peur de cette dernière descente. La route est large, mais soudain elle se rétrécit, on arrive à des ronds-points. C'est un peu dangereux. Le positionnement sera très important."

Après sa chute, le coureur belge est longtemps resté sur le déclin par la suite. Après une rééducation complexe, il a fait une rechute dans les classiques et a même dû renoncer au Tour des Flandres à cause de la fatigue. Il a repris la compétition lors la Flèche Wallonne. "Depuis, je ne suis préoccupé que par le Tour et j'ai considéré les autres courses comme une préparation pour celle-ci. Il n'y avait pas beaucoup de courses, je travaillais aussi beaucoup à la maison. Physiquement, je me sens bien maintenant. Ma condition s'est améliorée ces dernières semaines. Maintenant, j'espère pouvoir me montrer sur le Tour".

La dernière victoire de Gilbert sur un Grand Tour remonte à la Vuelta 2019. "En effet cela fait longtemps", a-t-il terminé. "Maintenant, je suis de retour sur la bonne voie et je m'entraîne dur chaque jour avec la motivation et la volonté de gagner à nouveau. Je serais vraiment très heureux si je pouvais à nouveau lever les bras."