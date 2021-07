Tour de France : Philippe Gilbert au repos et dans "Complètement Tour" le jour de ses 39 ans

Philippe Gilbert célèbre ses 39 ans ce lundi ! Le cycliste belge de Lotto-Soudal qui dispute actuellement Le Tour de France se repose comme tout le peloton en cette première journée de pause dans une Grande Boucle exceptionnelle à bien des égards.

►►► À lire aussi : toute l’actualité du Tour de France

Dans la bonne humeur, Cyril Saugrain et Samuel Grulois ont d’abord souhaité un heureux anniversaire à Philippe, en chanson. Une année de plus célébrée sur le Tour de France : "En plus cette année c’est sympa, ça tombe un jour de repos ! J’ai eu le temps de répondre à quelques messages. C’était une journée assez calme… Même si on est toujours à Tignes, en altitude donc au niveau du repos ce n’est pas ce qui est de plus simple. Mais on a passé une bonne journée jusqu’à présent."

Mais qu’est-ce que cela change concrètement pour les coureurs, la journée de repos en altitude ? "On a toujours les battements de cœur un peu plus élevés, le souffle un peu plus court. C’est l’effet altitude quoi. C’est bien pour ça que les coureurs vont en stage altitude avant le Tour de France. Ça complique un peu les choses avec la fatigue qu’on a déjà accumulée jusqu’à maintenant. Mais pratiquement tout le monde est logé à la même enseigne alors il n’y a pas de problème."

Il y avait forcément une petite part de gâteau au programme de cette journée de repos malgré tout : "On est descendu jusqu’à Val d’Isère tout à l’heure, on est allé dans une boulangerie. On s’est retrouvé avec une cinquantaine de coureurs qui avaient eu la même idée que nous. Du coup on est resté un peu en mode course quand même (rires)."