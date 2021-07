Tour de France : Peter Sagan, touché au genou, abandonne avant la 12e étape

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ne prendra pas le départ de la 12e étape du Tour de France qui relie Saint-Paul-Trois-Châteaux à Nîmes. Le puncheur de Bora-Hansgrohe, qui a chuté lors de la 3e étape, souffre du genou.



"Je ne peux pas bouger ma jambe, je n’ai pas d’autre choix que d’abandonner", a commenté le Slovaque. "Je ne suis pas heureux de quitter la course. C’est comme ça. Je suis déçu parce qu’après ma chute. Cela semblait aller de mieux en mieux. Mais il y a deux jours, mon genou à nouveau percuter le guidon. Et mon genou n’a pas bien réagi. Après la difficile étape d’hier (lire mercredi), il y a eu de l’inflammation. Je ne peux pas rouler dans ces conditions."



"Je suis aussi déçu pour mon équipe", ajoute-t-il. "Il y avait deux étapes importantes pour le Général avec du vent. Et je ne serai pas là pour Wilco. Maintenant le plus important est de récupérer. Les JO arrivent et j’essaierai d’être au mieux à Tokyo".



Peto occupait une anonyme 109e place au classement général, à plus de deux heures de Tadej Pogacar. Il a signé deux cinquième places sur cette Grand Boucle à Fougères (étape 4) et Châteauroux (étape 6).



Peter Sagan quitte pour deuxième fois le Tour avant son terme, puisqu’il avait été mis hors course en 2017 après un sprint houleux à Vittel. Le Slovaque a remporté 12 étapes sur le Tour de France et a ramené sept fois le maillot vert à Paris.