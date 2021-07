Tour de France : Peter Sagan se sent "déjà beaucoup mieux" après son opération du genou

Après son abandon sur le Tour de France, Peter Sagan a subi une petite opération du genou chez lui à Monaco, a annoncé lundi son équipe Bora-hansgrohe.

Le Slovaque, triple champion du monde, avait abandonné avant le départ de la 12e étape du Tour de France. Lors de la 3e étape, Sagan avait chuté avec Caleb Ewan lors de l'arrivée au sprint à Pontivy. L'Australien s'était fracturé la clavicule et avait abandonné. Sagan, de son côté, pourra remonter sur son vélo dans quelques jours et devrait donc être présent à Tokyo pour les Jeux Olympiques.

"Nous avons nettoyé la plaie pour éviter l'infection à cause de la saleté de l'huile de chaîne. Cependant, après quelques jours, une inflammation s'est développée au-dessus de la rotule et j'ai dû malheureusement abandonner le Tour. Je me sens beaucoup mieux depuis l'opération", a confié Sagan.

"Nous avons fait tout notre possible sur place au Tour mais même un traitement antibiotique n'a pas pu empêcher une infection", a expliqué le responsable médical de l'équipe Bora-hasngorhe, Christopher Edler. "La seule solution était d'abandonner et de faire enlever chirurgicalement l'infection. Heureusement, ce n'était qu'une infection superficielle, sans impact sur l'articulation du genou. Je pense que Peter peut reprendre un entraînement léger dans les prochains jours."

►►► À lire aussi : Tour de France : les tops et les flops de la 2e semaine

►►► À lire aussi : Deceuninck Quick-Step deviendra Quick-Step Alpha Vinyl Team dès 2022