Tour de France : Notre carte interactive pour tout savoir, tout voir ou revoir

Pour ce Tour de France 2021, la RTBF vous propose une nouveauté avec une carte interactive de la Grande Boucle. Sélectionnez l'étape de votre choix, cliquez sur l'icône et découvrez le meilleur de nos productions sur la route du Tour. Les résumés des étapes mais aussi la possibilité de revoir chaque étape en intégralité. Les interviews, les reportages sur les à-côtés de la course, les séquences, les analyses, débats et débriefings. Mais aussi tous ces moments forts, cocasses ou insolites qui font toute la saveur de ce Tour.

Chaque jour, une nouvelle étape et une nouvelle icône disponible. En passant par notre nouvelle carte interactive, vous nous accompagnerez sur le tracé de ce Tour de France et plus rien ne pourra vous échapper !