Le Champion de Slovénie Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a remporté en solitaire ce vendredi la 19ème et antépénultième étape du Tour de France disputée sur la distance de 207 kilomètres entre Mourenx et Libourne.

Le Slovène, qui a placé son attaque décisive à 25 kilomètres de l'arrivée, a devancé le Français Christophe Laporte (Cofidis), deuxième, et le Danois Casper Pedersen (Team DSM), troisième, arrivés une minute plus tard.

Matej Mohoric, qui a eu l'impression d'être traité comme un criminel deux jours plus tôt lorsque la police française a perquisitionné l'hôtel de l'équipe Bahrain Victorious, a franchi la ligne d'arrivée avec un doigt sur la bouche. "On n'a rien à cacher !", a-t-il expliqué un peu plus tard.

Les Belges Edward Theuns et Jasper Stuyven, coéquipiers au sein de l'équipe Trek - Segafredo et présents dans la bonne échappée, ont terminé respectivement aux sixième et dixième places.

Il s'agit de la deuxième victoire sur ce Tour de France pour Matej Mohoric, déjà vainqueur de la septième étape au Creusot et la troisième pour l'équipe Bahrain Victorious (Dylan Teuns s'était imposé au Grand-Bornand).

Sur cette étape de transition avant le contre-la-montre (samedi) et l'arrivée aux Champs Elysées (dimanche), les audacieux ont été récompensés et ont réussi à déjouer les plans des sprinteurs, arrivés au sein du peloton plus de vingt minutes plus tard.

Au classement général, rien n'a bougé : le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé le maillot jaune et près de six minutes d'avance sur ses deux plus proches poursuivants, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) et l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos).

Alors que six hommes ont animé le début de l'étape, un groupe de costauds est parti en contre-attaque en début d'après-midi. Après avoir bataillé avec le peloton pendant plusieurs kilomètres, quatorze d'entre eux (dont trois Belges, Jasper Stuyven, Edward Theuns et Brent Van Moer) ont réussi à effectuer la jonction et à dégoûter ceux qui assuraient la poursuite, et notamment l'équipe Israel Start-Up Nation.

Tombé en début d'étape alors qu'il tentait d'accrocher l'échappée matinale, Brent Van Moer (Lotto Soudal) a donc par la suite réussi à se retrouver aux avant-postes grâce à une course très offensive. Il a été contraint de laisser filer les plus costauds du groupe de tête à 36 kilomètres de l'arrivée.

Samedi, place à l'avant-dernière étape de ce Tour de France 2021 : un contre-la-montre de 30.8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion, dont Wout van Aert (Jumbo Visma) sera l'un des grands favoris.