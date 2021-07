Une philosophie qu’il cultivait déjà en 2011. Morkov roule alors pour Tinkoff-Saxo et fait partie de la garde rapprochée d’Alberto Contador en moyenne montagne. “Ma mission, c’était de tenir longtemps des puissances moyennement élevées et de monter les difficultés correctement” confiait-il alors avec l’humilité qui le caractérise.

C’est fait ! Mark Cavendish a profité de sa victoire sur la 13e étape pour rafler sa 34e breloque sur le Tour de France et égaliser le mythique record d ’Eddy Merckx . Un exploit, fruit d’un improbable come-back du Britannique, mais aussi d’un exceptionnel travail d’équipe. Et qui d’autre que le discret Michael Morkov pour incarner ce sens du sacrifice collectif griffé Deceuninck Quick-Step ?

Marc Cavendish dans les bras de Michael Morkov à l'arrivée. © Belga

En 2016, il rejoint la Katusha, sur la demande d’un certain Alexander Kristoff, qui flaire le bon coup. Ensemble, ce binôme du nord rafle plusieurs bouquets au sprint pendant deux ans. De quoi taper dans l’œil de Patrick Lefevere, l’omnipotent boss de Quick-Step, qui rapatrie illico presto ce discret mais précieux Morkov à l’aube de l’année 2018.

Et au sein de la formation belge, Morkov continue à faire ce qu’il fait de mieux. Ses partenaires défilent (Viviani, Bennett puis finalement Cavendish) mais lui reste fidèle au poste. En continuant de bosser ses stratégies de course en fonction du profil de son prestigieux lieutenant."Il faut que le sprinter que j’emmène me fasse une confiance aveugle. Alors, pour cela, je visionne des heures et des heures de vidéos afin de comprendre ses qualités et ses défauts, le contexte dans lequel il est le plus efficace" explique-t-il.

Du haut de ses 36 ans bien tassés, Morkov illustre à merveille ce terme de "coéquipier modèle". Celui qui, en football, préférerait faire la dernière passe plutôt que marquer lui-même. Vendredi, lors de l’arrivée à Carcassone, il semblait être le plus rapide du peloton. Certains observateurs avançaient même qu’il avait freiné juste avant la ligne pour ne pas chiper la victoire à Cavendish.

Conscient du travail colossal abattu par son poisson-pilote, Cavendish est directement tombé dans les bras de Morkov à l’arrivée. Et comme d’habitude, il a tenu à souligner le travail remarquable de son équipe pour le mettre dans les meilleures dispositions.

Interrogé par la suite, le Danois a préféré mettre l’accent sur l’exploit 'historique' du Cav' plutôt que de tirer la couverture à lui. "C'est le meilleur sprinteur de tous les temps" confiait-il. Du Morkov dans le texte. Humble, discret mais tellement précieux.