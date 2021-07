Tour de France : "Mains gelées et jambes tétanisées" pour Alaphilippe

Présent dans l’échappée matinale, Julian Alaphilippe a fini la 9e étape du Tour de France à la 146e place, à 34 : 16 du vainqueur, Ben O’Connor, dimanche, à Tignes. "C’était dantesque, on s’y attendait, mais je ne pensais pas à ce point", a confié le champion du monde de Deceuninck-Quick Step.

Alaphilippe s’est brièvement arrêté au sommet du col du Pré pour enfiler des vêtements secs. "Il faisait six degrés au sommet, je pense. Il valait mieux s’arrêter pour changer de vêtements", a expliqué le Français. "De toute façon, j’avais les mains gelées donc je n’aurais pas pu le faire tout seul. Mes jambes étaient un peu tétanisées, j’ai fini comme j’ai pu. Je voulais tout donner, demain c’est repos, donc je pense que ça va faire du bien à tout le monde."

Geraint Thomas a franchi la ligne en 19e position, à 9 : 41 d’O’Connor. "J’ai eu l’occasion de rentrer progressivement dans l’étape, samedi ça avait commencé directement par une ascension, ça avait accéléré et je n’étais jamais revenu", a raconté le Britannique d’INEOS. "Je me sentais dix fois mieux aujourd’hui (dimanche), certes encore chancelant, mais j’ai réussi à m’accrocher de justesse. Après ma mauvaise prestation de samedi j’avais hâte de rectifier le tir. Je me suis senti OK quand on a abordé les longues ascensions, on a essayé d’accélérer le tempo à la fin pour faire reculer les coureurs proches de Richard (Carapaz), et lui donner une chance d’attaquer."