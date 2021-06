Tour de France - Les trois questions à Cyril Saugrain : "Avec ce numéro de van der Poel, on a... Comme après chaque étape du Tour de France, notre consultant Cyril Saugrain revient sur les principaux enseignements du jour au micro de Rodrigo Beenkens. Ce dimanche soir, tous les regards sont évidemment rivés vers Mathieu van der Poel, auteur d'un numéro somptueux dans les derniers hectomètres du Mûr-de-Bretagne.

Comme après chaque étape du Tour de France, notre consultant Cyril Saugrain revient sur les principaux enseignements du jour au micro de Rodrigo Beenkens. Ce dimanche soir, tous les regards sont évidemment rivés vers Mathieu van der Poel, auteur d'un numéro somptueux dans les derniers hectomètres du Mûr-de-Bretagne.

"On a vécu un très grand moment de cyclisme. L'attitude de van der Poel était phénoménale. D'une, il prend l'initiative très tôt dans la 1e ascension parce qu'il sait que sa seule possibilité pour prendre le maillot jaune c'est d'aller chercher les bonifications de 8 secondes. Puis, il renouvelle l'effort dans la 2e ascension en attaquant à 700 mètres de l'arrivée, parce qu'il sait qu'il a besoin de cette petite cassure qui lui permet d'avoir cette petite seconde d'avance sur Alaphilippe. Au final, il grappille encore quelques secondes de plus, donc l'exploit est phénoménal" s'enflamme Saugrain logiquement.

►►► A lire aussi : Van der Poel en larmes après sa victoire en hommage à son grand-père Poulidor : "J'ai pensé à lui"

►►► A lire aussi : Patrick Lefevere, patron de Deceuninck-Quick-Step : "Remco Evenepoel ne fera pas le Tour de France l'année prochaine"

►►► À lire aussi : Tour de France : Alaphilippe, "Avec van der Poel, on se tire la bourre mais on s’apprécie"

Derrière Mathieu van der Poel (et comme samedi), les deux grandissimes favoris, Tadej Pogacar et Primoz Roglic pointent le bout de leur nez et donnent (déjà) une bien meilleure impression que leurs principaux concurrents. Alors, le duel pour la victoire est-il déjà annoncé ? "Oui, le duel semble annoncé, on connaît leurs qualités sur 3 semaines, d'autant plus sur les terrains qui leur seront proposés. Ils sont en train de se détacher de leurs adversaires directs mais restent au contact. Ils restent vigilants, quand l'un attaque, l'autre y va. Ils ne veulent pas être départagés de plus d'une seconde. Cela nous promet du grand spectacle et le premier vrai rendez-vous sera probablement le chrono dans 2 jours." avance Saugrain.

Anomalie au général, aucun coureur Ineos ne figure dans le Top 10. L'inébranlable armada des années 2010 pourrait donc figurer parmi les grandes perdantes de ce début de Tour. Un avis partagé par Cyril Saugrain ? "C'est clair. On n'a jamais eu une équipe Ineos aussi mal placée après deux jours importants où le général ne se définit pas, mais l'état de forme bien. Ineos est en train de prendre du retard même si Carapaz refait surface. Hier, il n'était pas bien mais aujoud'hui il était dans la course. La hiérarchie est en train de se former, même si je pense que le chrono peut venir chambouler les choses" conclut Saugrain.