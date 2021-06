Tour de France - Les trois questions à Cyril Saugrain après la 1e étape : "Van der Poel peut avoir certains regrets, pas Van Aert"

Comme après chaque course cycliste et à fortiori après chaque étape de ce Tour de France 2021, nous reviendrons, avec Cyril Saugrain, sur les principaux enseignements de la journée. A l'ordre du jour ce samedi, le formidable travail collectif de la Deceuninck Quick-Step pour mettre Julian Alaphilippe sur orbite, la déception éventuelle de Mathieu Van der Poel et les chutes qui ont émaillé ce premier opus.

"L'attitude de Devenyns est extraordinaire parce que c'est peut-être même lui qui prend l'initiative de durcir encore un peu plus la course et de dire à Julian Alaphilippe "On y va, cela ne va pas assez vite et on sait que pour gagner aujourd'hui, il faut monter à un tempo dingue pour écarter les Mathieu Van der Poel etc".

Donc finalement, c'est peut-être Devenyns qui a eu la clé de cette étape en durcissant la course. Et après, l'initiative d'Alaphilippe d'attaquer à ce moment-là de la course est belle. C'est extraordinaire, tout le monde se regarde, personne n'y va. Grosse prise l'initiative mais prise de risque mesurée. Quand il a vu qu'il était en mesure de partir, il l'a fait."

Placardés favoris du jour, Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert finissent bien loin du vainqueur, piégés par les chutes et les aléas de la course. Le binôme d'infortune peut-il donc nourrir des regrets ? "Van der Poel, il peut en avoir. Il est très mal placé au pied donc il s'inflige déjà un gros effort dès le pied. Mais en voyant à quel point Julian Alaphilippe a maîtrisé son œuvre, c'était difficile de faire mieux. Van Aert, je ne pense pas qu'il ait des regrets, il est là pour son leader, il a fait son job et Roglic finit 3e" confie Saugrain.

Pour finir, un point sur les chutes qui ont coûté très cher à certains favoris. Refroidi par certains supporters inconscients au bord de la route, Cyril Saugrain tenait à mettre en garde ceux qui vont sur les routes du Tour : "Les chutes ont eu un rôle déterminant, oui. Mais regardez-moi cette personne qui vient sur le Tour et qui ne regarde même pas les coureurs pour se montrer à la télé. Ces spectateurs là tuent le Tour de certains coureurs. Donc messieurs dames qui venez sur les routes du Tour, faites attention. Y a des leaders qui ont peut-être perdu le Tour sur ces chutes."