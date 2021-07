Tour de France : les tops et les flops de la 1ère semaine

Après 9 étapes disputées à une allure folle, le peloton du Tour de France a enfin l’opportunité de souffler un peu ce lundi avec la première journée de repos. L’occasion pour nous de faire le bilan de cette longue première semaine de Tour de France avec nos tops et nos flops de ce début de 108e édition de la Grande Boucle.

1. Le retour de Mark Cavendish

A 36 ans, personne n’attendait plus un retour du 'Cav'… sauf Patrick Lefevere. Le patron de Deceuninck Quick-Step a eu le mérite de croire en la résurrection du Britannique et a choisi – un peu obligé par le forfait de dernière minute de Bennett – de l’aligner sur le Tour de France. Incapable d’y gagner depuis 2016, Mark Cavendish a retrouvé soudainement ses jambes d’antan pour s’offrir deux victoires d’étape à Fougères et à Châteauroux.

Deux succès marqués par les larmes de joie d’un coureur qui pensait à tout plaquer au terme de la saison dernière. 9 mois plus tard, on le retrouve heureux et reconnaissant dans les bras de ses équipiers.

Après avoir passé – difficilement – les Alpes, Cavendish (32 succès sur le Tour de France) peut se remettre à chasser le record de victoires sur la Grande Boucle d’Eddy Merckx (34). Parviendra-t-il à l’égaler ou à le dépasser ? Réponse dans les prochains jours.

►►► A lire aussi : Tour de France : Le Wolfpack se mobilise, Mark Cavendish en pleurs au moment de franchir la ligne d’arrivée