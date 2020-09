Tour de France : Les excuses de Merijn Zeeman, le directeur sportif de Jumbo-Visma

Merijn Zeeman, le directeur sportif néerlandais de Jumbo-Visma, celle de Wout van Aert, a présenté ses excuses suite à son comportement il y a deux jours lors d'un contrôle de vélo de son leader, maillot jaune, le Slovène Primoz Roglic. Une attitude qui lui a valu une sanction de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Merijn Zeeman peut rester au sein de son équipe jusqu'à l'arrivée à Paris dimanche, mais il ne peut exercer des fonctions officielles dans les zones accréditées.

Merijn Zeeman s'est emporté contre le contrôleur de l'UCI venu inspecter le vélo de Roglic à l'issue de la 17ème étape mercredi à La Roche-sur-Foron. C'est au moment où celui-ci a démonté lui-même le pédalier que le ton est monté. "Il a voulu le faire tout seul et il l'a endommagé. On a dû le remplacer par après", a expliqué le directeur sportif néerlandais. "J'ai été virulent dans mes paroles et j'aurais dû garder mon sang-froid. J'ai présenté mes excuses de suite au commissaire de l'UCI, qui les a acceptées, et je suis désolé que la discussion se soit envenimée", a regretté Merijn Zeeman.