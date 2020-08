Tour de France : les équipes expulsées à partir de deux cas de Covid-19 en 7 jours

Le départ du Tour de France, prévu à Nice samedi prochain, approche et les équipes prennent tout doucement connaissance des mesures mises en place par l’organisateur pour lutter contre la diffusion du coronavirus au sein du peloton. Si elles ont pu avoir un avant-goût des règles à respecter lors du Critérium du Dauphiné, les équipes présentes sur la Grande Boucle ont reçu plus de précisions via un "règlement sanitaire" qui leur a été transmis ces dernières heures.

Het Nieuwsblad et le magazine Velonews ont eu accès à ce document qui stipule notamment que si deux personnes d’une même équipe – coureurs ou membres du staff, peu importe – présentent des symptômes du Covid-19 ou sont testées positives en l'espace de 7 jours, toute l’équipe sera renvoyée du Tour de France. Cette règle sera d’application à partir du mercredi 26 août, ont confirmé les organisateurs à l'AFP.

Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, les équipes devront donc veiller à respecter un maximum la distanciation sociale et donc à limiter les contacts avec l’extérieur. Dans son document, l’organisateur ASO insiste sur le concept de 'bulle' que nous connaissons désormais très bien et qui pourra être composée de maximum 30 personnes. Les médecins des équipes seront fortement sollicités durant ces trois semaines et devront s’assurer chaque jour – avant et après l'étape – que leurs coureurs ne présentent pas de symptômes. Ils transmettront ensuite ces informations au département médical du Tour.

Le port du masque – fortement recommandé aux spectateurs sur le bord des routes – sera également imposé aux coureurs avant et après chaque étape"y compris dans le bus de l’équipe", précisent les organisateurs. Les conférences de presse d’après-course se tiendront, elles, en ligne.

Les coureurs du Tour seront testés au minimum quatre fois. Une première fois entre 5 et 7 jours avant le départ, un deuxième fois lors des 72h qui précèdent le départ et puis à l'occasion des deux jours de repos prévus.