Tour de France : Les 785 tests effectués négatifs au coronavirus, la course continue !

L'ensemble du peloton du Tour de France a été autorisé à repartir, ce mardi, pour la 16ème étape, après des résultats négatifs aux tests de détection du Covid-19, a-t-on appris auprès de l'organisation. Aucun des coureurs du Tour n'a été positif aux différents tests Covid subis depuis trois semaines.

"Conformément au protocole sanitaire du Tour de France élaboré dans le cadre des règles à appliquer pour la reprise de la saison du cyclisme sur route dans le contexte de la pandémie de coronavirus établies par l’Union Cycliste Internationale (UCI), l’intégralité de la "bulle course" du Tour de France a été à nouveau testée durant les journées des 13 et 14 septembre, à l’occasion de la seconde journée de repos, a communiqué l'UCI sur son site officiel. Après avoir été testés six jours avant le Grand Départ de Nice, ainsi qu’à leur arrivée sur le Tour au sein de la "bulle course", coureurs, accompagnateurs et personnels liés à la course l’ont été une troisième fois au premier jour de repos les 6 et 7 septembre derniers."

Lors de la première journée de repos, quatre personnes issues de l'encadrement de quatre équipes différentes (AG2R La Mondiale, Cofidis, Ineos, Mitchelton) avaient eu un résultat positif et avaient dû partir.

Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, avait lui aussi quitté l'épreuve au début de la semaine dernière pour s'isoler durant sept jours. Il a repris sa place, ce mardi matin, après avoir subi un test négatif.

"La campagne de dépistage qui s’est déroulée ces dernières 48 heures est donc la quatrième depuis le départ de l’épreuve. Son objectif est de garantir aux coureurs et à l’ensemble des personnes accréditées sur le Tour de France, la qualité sanitaire de la course vis-à-vis du nouveau coronavirus. Au total, l’ensemble des 785 tests effectués ont été négatifs. Les organisateurs du Tour de France et l’UCI, remercient toutes les équipes pour leur collaboration et pour la vigilance dont elles ont fait preuve et qu’elles continueront d’observer jusqu’à l’arrivée à Paris."