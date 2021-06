2021, l’année de la renaissance pour Mark Cavendish. Après trois années sans victoire chez Dimension Data et Bahrain, le Man’s express est revenu aux sources chez Deceuninck Quick-Step, l’équipe de Patrick Lefevere avec qui il avait fait des ravages entre 2013 et 2015. Sans contrat à la fin de la saison dernière, le Britannique était à deux doigts de pendre son vélo au clou. En larmes après Gand-Wevelgem, il a finalement convaincu Patrick Lefevere à miser sur lui. Un pari gagnant pour le patron de la formation belge qui a depuis lors récolté 6 victoires grâce au 'Cav', désormais âgé de 36 ans. La 6e sera d’ailleurs la plus symbolique pour le coureur de l’Île de Man : un sprint sur le Tour de France face aux meilleurs sprinteurs de la planète. "J’ai eu presque un arrêt de cœur", a avoué Patrick Lefevere au micro de Jérôme Helguers après le triomphe de Cavendish mardi.

"Les miracles existent encore. Il y a quelques mois, il était sans équipe et on l’a récupéré. Il a raté plusieurs courses en début d’année car celles-ci étaient annulées. Il n’était pas censé faire le Tour de Belgique ni le Tour de France mais ensuite Sam Bennett s’est blessé. Il était en Italie, occupé à s’entraîner. On l’a appelé le samedi, trois jours avant que l’équipe ne parte pour ce Tour", explique Lefevere qui n’est toutefois pas étonné par le come-back de son coureur.

Patrick a du cœur, parfois certains ne le voient pas

"Ce que Cavendish a fait, ça prouve que le vélo, c’est beaucoup plus que monter sur un vélo et rouler. Le vélo, ce sont aussi des émotions. Le premier jour du camp d’entraînement, il s’est couché sur son lit et a dit "je suis tellement heureux, je suis dans l’équipe que je n’ai jamais voulu quitter."

"Je n’ai jamais vu ça, toute l’équipe était en train de pleurer. Ça en dit long et ça vaut plus que des mots", a encore ajouté le patron de l’équipe belge, visiblement ému.

Ému aux larmes, Mark Cavendish l’était aussi après avoir franchi la ligne. Il a logiquement tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont cru en lui et en particulier à Lefevere. "Notre boss Patrick a du cœur. Parfois certains ne le voient pas. Quand il m’a engagé, je lui ai dit 'merci'. Il m’a répondu 'remercie-moi avec tes jambes'. Aujourd’hui, on y est."