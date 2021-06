Tour de France : le peloton s'arrête pour protester après les chutes de la 3e étape

Le peloton a marqué son mécontentement ce jeudi quelques kilomètres après avoir quitté Redon, lieu de départ de la 4e étape. Les coureurs du Tour de France ont voulu de cette manière protester après les nombreuses chutes qui ont émaillé la 3e étape.



Ce étape a laissé des traces. Non seulement sur les organismes pour certains coureurs, obligés de subir des soins voire d'abandonner après les lourdes chutes survenues lundi. Mais aussi mentalement car n sent que le peloton et les suiveurs commencent à arriver à la limite du supportable par rapport à la tension, palpable dans les 20 derniers kilomètres pour se placer sans cesse en tête de groupe.

Lundi, ce sont les deux premiers du classement général, Tadej Pogacar et Primoz Roglic qui ont goûté du bitume. Tout comme le vainqueur 2018, Geraint Thomas. Caleb Ewan et Robert Gesink ont notamment été contraints à l'abandon.

Devant la tension créée par le parcours - sinueux dans son final hier - des rumeurs de plus en plus instantes annonçaient qu'une partie des coureurs voulait marquer son désaccord en effectuant plusieurs manifestations de protestations ce mardi. Ils ont donc mis pied à terre quelques instants avant de débuter l'étape au ralenti (moins de 30 km/h).

Le syndicat des coureurs, Cyclistes professionnels associés (CPA), a établi un communiqué. "Les coureurs tiennent à souligner le respect qu'ils expriment envers leur sponsor, leur groupe sportif, les organisateurs et leur institution internationale. Le public est quelque chose de très important à leurs yeux, c'est donc pour cela qu'ils exerceront leur métier de coureurs cyclistes professionnels aujourd'hui", peut-on lire dans le communiqué, confirmant ainsi que les coureurs prendront le départ alors que des rumeurs de grève circulaient. "Les coureurs du Tour de France demandent, en contrepartie du respect qu'ils expriment, la même chose pour leur intégrité physique, c'est pour cela qu'ils demandent à l'UCI de mettre en place des discussions avec l'ensemble des parties prenantes pour adapter la règle des trois kilomètres lors des courses par étapes."

La règle des trois kilomètres signifie qu'en cas d'incident mécanique ou chute dans les trois derniers kilomètres, le coureur concerné par ces soucis sera malgré tout classé dans le même temps que le groupe auquel il appartenait. Lundi, selon Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), les coureurs ont demandé au jury à arrêter les temps de l'étape à 8 kilomètres de l'arrivée, mais le peloton n'a pas été entendu.

"Avec cette noble proposition, les coureurs entendent montrer leur compréhension envers toutes les parties et s'ouvrir à un dialogue constructif plutôt que de susciter des actions qui pourraient créer des difficultés pour le cyclisme et les fans", poursuit le CPA. "Cependant, les coureurs et le CPA seront déterminés à poursuivre les changements qui sont plus que nécessaires.