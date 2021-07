Tour de France : le peloton attend aussi Belgique-Italie, "Dylan ou moi devra changer de chambre après le match"

Même au Tour de France, les regards sont tournés vers Belgique-Italie. Dans certaines équipes, Belges et Italiens sont mélangés et se lancent des piques à quelques heures du coup d’envoi.

C’est notamment le cas chez Intermarché Wanty-Gobert où le Belge Loïc Vliegen partage sa chambre avec l’Italien avec Lorenzo Rota. À notre micro, le coureur de 27 ans a évoqué la rencontre du jour. "Cela s’annonce compliqué, on se charrie. J’ai mon maillot et ma casquette de l’équipe nationale comme un vrai supporter des Belges. Je suis très peu de foot mais je suis l’équipe nationale de près. On a pu voir à la télé que les Diables nous supportaient aussi donc c’est chouette. Lorenzo Rota n’a pas son maillot. Il disait avant le match contre le Portugal que la Belgique allait avoir du mal."

Malheureusement pour le Rocourtois, la rencontre est programmée tard. "La Belgique joue à 21h donc je trouve ça tard pour moi. Je pense qu’être dans son lit et regarder les 90 premières minutes c’est bien assez. J’espère donc qu’il n’y aura pas de prolongations ce soir. Un pronostic ? Cela ne va pas être facile, l’Italie a montré du beau football, donc les prolongations sont vraiment envisageables."

Dans l’équipe Bahrain Victorious, Sonny Colbrelli attend également le match avec impatience. "Je suis dans la chambre avec Dylan Theuns. Après le match, c’est sûr que l’un de nous changera de chambre. Je parie sur une victoire de l’Italie."