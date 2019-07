Tour de France : le parcours de la première étape

Le Tour de France a débuté en fanfare sur la Grand Place de Bruxelles - Tour de France 2019 -... La Grand-Place de Bruxelles accueillait ce jeudi la présentation des 176 coureurs qui prendront samedi le départ du Tour de France. La présentation des équipes du Tour de France, jeudi à Bruxelles, a attiré 75.000 spectateurs dans le centre-ville, selon un comptage officiel communiqué ce jeudi en fin d'après-midi sur Twitter par la police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées sur la Grand-place de Bruxelles, dès 15h30, pour profiter des animations proposées à l'approche du Grand départ qui sera donné samedi et assister à la cérémonie de présentation des équipes. Au programme, dj, beatboxers, démonstrations de BMX ou encore spectacle de danse. Une grande scène a été installée en face de l'Hôtel de Ville. L'ambiance est à la fête. "Le Grand départ c'est samedi, mais c'est déjà l'heure des grandes ouvertures, des grandes réjouissances et des présentation des équipes", a fait valoir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close dans l'après-midi. "On voit que la ferveur monte mais surtout, je vois beaucoup de gens avec le sourire, qui ont l'air contents d'être là. C'est positif et ça me réjouit." Les coureurs sont partis à 17h25 de la place Royale, ont traversé les galeries royales St-Hubert et sont arrivés à la Grand-Place pour les présentations des équipes, une à une. Ils ont ensuite continué leur course à travers la place de la Monnaie pour terminer au Fan Park.