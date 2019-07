Tour de France : le parcours de la deuxième étape

Pour cette deuxième étape du Tour de France 2019, les coureurs s’élanceront par équipe dans un contre-la-montre de 28 kilomètres. Ils emprunteront des grands axes de la capitale pour une arrivée à l’Atomium, comme lors du Tour 2010.

Le départ de la course sera donné dès 13 heures pour la caravane depuis le Palais Royal. La première équipe, elle, s’élancera vers 14h30. La dernière devra attendre 16h15. Le parcours débute par la Rue Belliard, les équipes rejoindront le Parc du Cinquantenaire pour suivre l’Avenue de Tervuren jusqu’au Parc de la Woluwe. Ensuite, direction le Bois de la Cambre via le Boulevard du Souverain et l’Avenue Franklin Roosevelt. Les premiers y sont attendus pour 14h40.



Après un bref passage forestier, les coureurs ressortiront du bois via l’Avenue du Congo puis le Boulevard Général Jacques à Ixelles. Ils remonteront ensuite vers le rond-point Montgomery et prendront le Boulevard Brand Whitlock. Pour rejoindre Laeken, les équipes passeront par le Boulevard Auguste Reyers, le Boulevard Lambermont le long du Parc Josaphat pour arriver au Pont Van Praet (vers 14h50 pour la première équipe). Finalement, l’Avenue des Croix-du-Feu mènera les coureurs vers l’Atomium. Les premiers arrivants sont attendus pour 15 heures.