Tour de France : Le maillot jaune Tadej Pogacar "confiant pour la suite"

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a connu une journée plutôt tranquille à l’occasion de la 14e étape du Tour de France, samedi. Le leader de la Grande Boucle n’a pas été attaqué par les principaux prétendants au classement général, si ce n’est Guillaume Martin mais qui reste à bonne distance du maillot jaune (4'04'').

"On a bien roulé aujourd’hui, on a passé pratiquement toute l’étape à l’avant (du peloton). On a montré ce qu’on savait faire même si on a perdu Laengen en début d’étape. Cela me rend confiant pour la suite. Mais il faudra tout de même rester vigilant sur les prochaines étapes", a-t-il prévenu.

"En tout cas je n’ai pas eu de problème et toute l’équipe a connu une bonne journée. En particulier, Rafal Majka qui a bien récupéré de sa chute d’hier, donc c’est une bonne nouvelle. Dimanche ? J’ai de grands souvenirs de l’Andorre, c’est là que j’ai remporté ma première étape sur un grand tour (la Vuelta). Je suis toujours content d’y retourner. J’ai reconnu le parcours, je suis prêt. Le but c’est de défendre le maillot jaune mais s’il y a une opportunité de gagner, j’irai", a-t-il ajouté.

"Mon adversaire le plus dangereux ? Si l’on se fie au Ventoux, c’est Vingegaard. Mais tous les coureurs du top 10 sont assez dangereux. Cinq à sept minutes de différence, cela peut se rattraper si je passe par un très mauvais jour. Être attaqué, ça fait partie du cyclisme, un jour on est le plus fort, un autre jour c’est quelqu’un d’autre", a conclu Pogacar.

Dimanche, le peloton s’élancera de Céret vers Andorre-la-Vieille pour la 15e étape. Ce sera la première grande étape des Pyrénées de ce Tour de France