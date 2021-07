Tour de France : la règle des 3 derniers kilomètres adaptée sur la 13e étape

Christian Prudhomme : "Les chutes sont multifactorielles, l'aspect sécurité doit exister chez... Les chutes se sont multipliées sur le Tour de France lundi, principalement dans les 15 derniers kilomètres de cette troisième étape, qui laissera des traces, avec les chutes de Tadej Pogacar et Primoz Roglic ou l'abandon de Caleb Ewan. L'organisation est pointée, avec le tracé du final, sinueux et sur certaines parties en descente. Le patron du Tour de France, Christian Prudhomme a tenu à se défendre ce mardi matin au micro de Jérôme Helguers. "Quand les coureurs chutent et se font mal, cela ne peut pas nous réjouir" explique Christian Prudhomme. "Dans notre équipe d'organisation, il y a 8 anciens coureurs, qui savent ce que c'est de chuter. Ils connaissent la souffrance d'une chute. Dans le choix des tracés, il y a toujours cette réflexion là."