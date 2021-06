Tour de France : la génération d’un nouveau cyclisme !

On ne gagne plus le Tour de France comme avant. Les deux derniers vainqueurs avaient à peine plus de 20 ans ! Un constat amer pour l’ancienne génération. On a beau l’avoir gagné quatre fois comme Chris Froome. L’expérience n’est plus suffisante. Lors d’un entretien au magazine français Vélo, le Kenyan de 36 ans a souligné le changement culturel lié à l’explosion d’informations disponibles sur la toile et les réseaux. "Tout le monde peut savoir comment s’entraîner et manger correctement. On voit des gamins de 15 ans qui font tout comme il faut pour être performants, par conséquent ils sont prêts à 20 ans pour gagner les plus grands événements."

Ce n’est plus comme avant ?

"Avant, pour remporter le Tour de France, poursuit Froome, il fallait typiquement avoir été pro pendant cinq à sept ans, avoir commis toutes les erreurs et compris par soi-même comment les éviter." C’est exact mais il faut nuancer ! Christopher Froome avait effectivement 28 ans lorsqu’il a remporté son premier Tour. Le premier vainqueur en 1903 était encore plus âgé, Maurice Garin 32 ans. Bobet 28 ans. Indurain 27 ans. Contador 25 ans. Par contre, d’autres grands noms n’étaient pas beaucoup plus vieux que les Bernal et Pogacar. C’est le cas de Merckx et de Hinault qui n’avaient que 24 ans, tout comme le premier vainqueur belge du Tour d’ailleurs, Odiel Defraeye (Rumbeke) en 1912. Fignon n’avait que 23 ans, comme Jacques Anquetil !

Génération 98

Eux, ils auront toujours 22 ans en juillet. C’est la génération 1998. Tadej Pogacar, Marc Hirschi, Joao Almeida. C’est la nouvelle génération ultra-connectée du cyclisme à peine un an plus jeune que les Bernal, Higuita et Sivakov. Les gamins au pouvoir comme le constatait amèrement Christopher Froome (36 ans). Mais pas seulement ! L’expérience a toujours son importance. Van Aert (1994) et Van der Poel (1995) ont quatre à cinq ans de plus. Alaphilippe a déjà 29 ans. Roglic fait figure d’exception à 31 ans ! Et que dire de Thomas (35) et de Porte (36) ? Quel âge aura le vainqueur du Tour le 18 juillet prochain ? A votre avis ? Ancienne ou nouvelle génération ?