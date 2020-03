Tour de France J-90 : où (en) sont les favoris ?

Le Tour de France 2020 se déroulera-t-il normalement ? Aura-t-il lieu à huis clos ? Sera-t-il raccourci, déplacé ou annulé ? Personne ne peut aujourd’hui répondre à cette question. Jusqu’à preuve du contraire, la Grande Boucle est censée s’élancer de Nice, le 27 juin prochain. À J-90 où en sont les principaux favoris ? Que font-ils ? Quelle est la situation dans le pays où ils sont confinés ? Voici un petit tour d’horizon.

Egan Bernal en Colombie : confinement jusqu’au 31 mai pour les plus de 70 ans

Le dernier vainqueur du Tour de France ne totalise que huit jours de course, tous disputés dans son pays : le Tour de Colombie et les championnats nationaux en ligne et contre-la-montre. Egan Bernal était à Monaco pour préparer la suite de la saison mais il est rentré en Colombie où, après avoir été testé négatif au coronavirus, il s’est mis à l’isolement chez lui " en mi casa ", comme l’ont recommandé les autorités. En Colombie, un pays de 25 millions d’habitants, la maire de Bogota, Claudia López, a décidé de faire un essai de confinement, sur trois jours, le week-end dernier. Iván Duque, le président colombien, sous la pression de l’opinion publique nationale et internationale, a ensuite repris les choses en main et instauré, mercredi dernier, un confinement total au niveau national (jusqu’au dimanche 12 avril et jusqu’au 31 mai pour les plus de 70 ans).

Précisons que si le Tour devait être annulé, Bernal deviendrait le troisième coureur de l’histoire du Tour de France à garder son titre plus d’un an sans devoir le défendre. Les deux précédents sont belges : Philippe Thys, vainqueur en 1914, dut attendre cinq ans pour avoir un successeur (Firmin Lambot en 1919) et Jean Robic succéda à Sylvere Maes, lauréat en 1939, huit ans plus tard.

Chris Froome fuit l’Afrique du Sud et rentre à Monaco

Le 19 mars dernier, Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France, postait une photo sur Twitter où on le voyait sur de pittoresques chemins d’entraînement chez lui en Afrique du Sud en compagnie de son équipier néerlandais Dylan Van Baarle avec qui il logeait en altitude près de Johannesburg." Nous étions dans la jungle. Des singes sont venus chercher de la nourriture le matin et ont même essayé d’ouvrir la porte. Le soir, tout passait par la maison : zèbres, babouins et autres singes. Chris connaissait tous les animaux ", a raconté Dylan van Baarle à propos de son leader qui a passé une grande partie de sa vie en Afrique. Depuis, les événements se sont accélérés en Afrique du Sud et, vu la forme inquiétante des courbes de contamination, ce vendredi 27 mars, le pays et ses 57 millions d’habitants ont entamé trois semaines de confinement. Entre-temps, Froome et Van Baarle sont vite rentrés à Monaco.

Interdiction de rouler sur la route

Si certains continuent à rouler à Monaco, en Belgique ou dans les pays scandinave, la situation est beaucoup plus compliquée pour ceux qui résident en Italie, en Espagne et en France.

Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour en 2014, a posté une photo de lui pédalant dans sa maison derrière un ordinateur avec ces mots "In lotta con il mondo ciclistico virtuale" (en lutte contre le monde virtuel du cyclisme). Le Gallois Geraint Thomas, victorieux en 2018, s'entraîne aussi chez lui sur home-trainer. Deuxième du Tour l'an dernier, Thomas n'a disputé que cinq jours de course en 2020, au Tour d'Algarve où il fut nettement dominé par Remco Evenepoel.

Alejandro Valverde, également confiné chez lui, précise qu’une médaille olympique demeure son rêve ultime mais il aura 41 ans à Tokyo en 2021.

Julian Alaphilippe, cinquième du dernier Tour et longtemps porteur du maillot jaune, est confiné dans sa maison en Andorre, à 1500 mètres d’altitude sans pouvoir rouler à l’extérieur. Son programme : deux heures de home-trainer, un peu de gymnastique et de la marche dans la forêt toute proche.

Thibaut Pinot est bloqué chez lui à Melisey, en Haute-Saône, en pleine campagne. Il se contente en ce moment d’un peu de gainage le matin et de marche l’après-midi. Il se mettra au home-trainer la semaine prochaine. En attendant, il va pêcher dans son étang et s’occupe de ses animaux. Pinot se sent très concerné par la crise sanitaire. Ses parents sont très exposés. Sa maman est infirmière et son papa travaille pour une entreprise de pompes funèbres.

Romain Bardet, deux fois sur le podium d'un Tour auquel il n'a(vait) pas prévu de participer cette année, déplore la disparité des mesures prises d’un pays à l’autre. Il s’est confié au journal L’Equipe : "L’intérêt personnel prévaut sur une logique collective. Il n’y a aucune unité, aucune voix qui porte. On n’a plus de suivi longitudinal, plus rien… C’est préoccupant."

Bien qu'il semble encore régner une certaine insouciance au pays de Richie Porte, depuis le 23 mars, les frontières australiennes sont fermées, le confinement a été prononcé. L’État australien a même fermé ses frontières intérieures entre les états.

Le temps : l'ennemi de beaucoup sauf de Tom Dumoulin ?

Terminons avec quelques cas individuels. En quarantaine aux Emirats Arabes Unis depuis le 27 février, le Colombien Fernando Gaviria et l’Argentin Maximiliano Richeze on attendu un mois avant de recevoir l’autorisation de rentrer chez eux. Et le petit prodige Tadej Pogačar est à peine mieux loti.

On n’a plus vu Steven Kruijswijk, troisième du Tour l’an dernier, et Primož Roglič en compétition depuis le 20 octobre. Le Néerlandais souffrait du genou et le dernier vainqueur du Tour d’Espagne a posté une photo de lui s’entraînant sur sa terrasse en Slovénie. Il profite calmement de sa récente paternité.

Contrairement à des coureurs comme Valverde, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Nibali ou Mark Cavendish, le temps joue en faveur de Tom Dumoulin qui a multiplié les ennuis de santé et qui n’a plus disputé une course depuis son abandon au Dauphiné le 14 juin !

Voici un petit aperçu du nombre de jours de course (sur route) en 2020 des principaux coureurs du peloton.

18 : Naesen, Gilbert, Stuyven

17 : Alaphilippe, Bardet et Porte

16 : Quintana, Teuns

15 : Valverde

14 : Pinot, Nibali, Higuita, Sagan

13 : Simon Yates

12 : Van Avermaet, Evenepoel

10 : Pogačar, Kwiatkowski et Dan Martin

9 : Mas, Benoot

8 : Bernal

7 : Matthews

6 : Carapaz, Uran et Buchmann, Wellens

5 : Thomas, Froome, Miguel Angel Lopez, Fuglsang, Landa, Adam Yates

1 : Van Aert

0 : Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, van der Poel