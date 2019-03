Tour de France J-100 : les chiffres fous d’Eddy Merckx

C’est ce jeudi 28 mars, place de Brouckère, sur le coup de 19 heures 45 qu’Eddy Merckx lancera officiellement le compte à rebours des 100 jours qui précèdent le grand départ du Tour de France à Bruxelles.

Nombre de victoires finales, de jours en jaune, d'étapes remportées: découvrez les chiffres fous du "Cannibale".

1

Le seul à avoir remporté le maillot jaune, le maillot vert et le Grand Prix de la montagne. C’était en 1969. Il faut y ajouter le classement par équipes, celui du combiné et du plus combatif. En réalité, cette année-là, Merckx a remporté tous les classements. RECORD !

1

Le seul aussi avec Bobet (1955) et Hinault (1981), à avoir remporté le Tour en étant champion du monde. C’était en 1972. RECORD ÉGALÉ !

2

Ses doublés maillot jaune-Grand Prix de la montagne, comme Bartali et Coppi avant lui. RECORD ÉGALÉ !

3

Ses doublés maillot jaune-maillot vert, en 1969, 1971 et 1972. RECORD !

3

C’est aussi le nombre de ses doublés Tour d’Italie-Tour de France, en 1970, 1972 et 1974. RECORD !

8

Le nombre d’étapes remportées lors d’un même Tour (en 1970 et en 1974), comme Charles Pélissier en 1930 et Freddy Maertens en 1976. RECORD ÉGALÉ !

34

Ses victoires d’étapes dans le Tour. RECORD !

96

Ses jours en jaune RECORD !

111

Le nombre de fois où on lui a remis le maillot jaune, demi-étapes et tiers d’étapes compris. Eddy aura passé...3 mois et une semaine de sa vie en jaune ! RECORD !

525

Ses victoires sur route sur le circuit professionnel. RECORD !