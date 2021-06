Tour de France : Israel Start-Up Nation confirme sa sélection avec Woods et Froome

Israel Start-Up Nation a communiqué vendredi la liste des huit participants au Tour de France. Chris Froome sera bien présent à Brest le 26 juin pour le départ mais le quadruple vainqueur du Tour ne sera pas le leader de l'équipe en raison de son retour de blessure. Ce rôle sera assuré par le Canadien Michael Woods.

"Je m'attends à ce qu'il se batte pour des victoires d'étape et participe au classement général, comme il l'a fait au Tour de Suisse", a expliqué le directeur sportif Rik Verbrugghe. "Le premier objectif de l'équipe sera de protéger 'Woodsy' et nous lui apporterons tout le soutien dont il a besoin."

Michael Woods, 34 ans, a terminé cinquième du Tour de Suisse plus tôt ce mois-ci, à 2:55 de Richard Carapaz, et a fini meilleur grimpeur. Lors de sa seule participation au Tour de France, en 2019, il avait terminé 32e.

"Mes principaux objectifs et priorités sont clairs: d'abord essayer de gagner des étapes et ensuite tenter de m'installer en haut du classement", a confirmé le Canadien. "Nous voulons bien figurer au classement général mais le plus important pour moi, ce sont les victoires d'étape. C'est l'objectif principal."

Chris Froome a lui déjà remporté le Tour à quatre reprises (en 2013, 2015, 2016 et 2017) mais le Britannique n'a pas enregistré de résultats significatifs depuis sa lourde chute au printemps 2019. A 36 ans, il sera le capitaine de route d'Israel Start-Up Nation. "En tant que quadruple vainqueur, la valeur de son expérience ne peut être sous-estimée. Cela sera extrêmement utile pour l'équipe pendant la course", a ajouté Rik Verbrugghe.

"Après deux ans d'absence du Tour, j'ai hâte de revenir", s'est réjoui Chris Froome. "Mon parcours a été difficile depuis ma chute au Critérium du Dauphiné en 2019, mais le Tour était l'une de mes plus grandes motivations. J'ai travaillé dur pour être là où je suis maintenant et même si je n'ai pas l'ambition de gagner cette année, j'espère être le meilleur capitaine de route possible à l'aide de mon expérience. Avec Michael Woods, nous avons un concurrent sérieux et j'ai hâte de tout donner pour lui et l'équipe dans la bataille vers Paris."

Le reste de la sélection est composée du vétéran allemand du sprint André Greipel, de son compatriote Rick Zabel, de l'Irlandais Dan Martin, du Canadien Guillaume Boivin, de l'Israélien Omer Goldstein et du Suisse Reto Hollenstein.